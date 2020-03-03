Makilik alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Makilik alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Makilik alanda çıkan yangın korkuttu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Zamanında fark edilmesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Çayyaka Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar Orman İşletme Müdürlüğüne haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler vatandaşların yardımıyla yarım saatlik çalışma neticesinde yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonucu bazı ağaçların zarar gördüğü öğrenildi. Jandarma yangının nasıl çıktığını araştırıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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