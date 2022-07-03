Son dakika 3. sayfa: Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

03.07.2022 11:02

Son dakika haberler... Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü Evlere kadar yaklaşan yangına hortum ve ilaç makineleri ile müdahale ettiler 10 dekar alan küle döndü Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, mahalleyi sokağa döktü.

Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Evlere kadar yaklaşan yangına hortum ve ilaç makineleri ile müdahale ettiler

10 dekar alan küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın, mahalleyi sokağa döktü. Evlerin yakınına kadar yaklaşan yangına vatandaşlar traktör ve hortumlarla müdahale etti. Yangında 10 dekar alan küle döndü.

Yangın, Serik'in Çanakçı Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 8 itfaiye aracı ve 2 arazöz ile alevleri söndürmeye çalışan ekiplere, zabıta ve vatandaşlar da destek verdi. Alevlerin evlere kadar gelmesinden dolayı büyük bir panik yaşayan vatandaşlar, evlerinde bulunan hortumlar ve ilaç makineleriyle yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam etti. Yangının şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirten Arif Topçu, "Yangın aynı yerde geçen yıl da çıkmıştı. Evdeki hortumlarla, ilaç makineleriyle söndürdük" diye konuştu.

Zararın büyük olduğunu belirten Hasan Balcı ise, "Çok şükür evlerde sıkıntı yok. İtfaiye tarafından yangın önlendi. Allah razı olsun itfaiyeciler çabuk geldi" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Makilik alanda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü - Son Dakika

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