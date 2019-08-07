Son Dakika Haberleri: Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayvacık'ın kırsal Pınardere Mahallesi'nde makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve Ayvacık Belediyesinin 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracıyla müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen alevlerden 70 dönümlük makilik alan zarar gördü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale, İtfaiye, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:29 Kaynak: AA
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