Makilik alanda yangın
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Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:01 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Hisardere Mahallesi Doruk mevkisindeki makilik alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Ekiplerin 5 arazözle yürüttüğü söndürme çalışmalarına vatandaşlar da su tankerleriyle destek veriyor.
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