Makilik alanda yangın
56 dakika önce
İzmir'in Selçuk ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:17 Kaynak: AA
'in Selçuk
ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Şirince'de makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik
alana sıçrayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı 17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var