Son Dakika Haberleri: Makilik alanda yangın
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Makilik alanda yangın

6 dakika önce

Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.

Hatay'ın Defne ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın yaklaşık 5 hektar alanın zarar görmesine neden oldu.

Dursunlu Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin yakınında bulunun makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 2 arazöz, itfaiyeye ait çok sayıda su tankı ve bir helikopterle müdahale edildi.

Alevler, evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin ağaçlarının da bulunduğu yaklaşık 5 hektar makilik alan zarar gördü.

Makilik alanda yangın

Dursunlu, Defne, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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