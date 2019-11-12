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Makilik alanda yangın

8 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.


Çakıl Mahallesi Kapseles mevkii olarak bilinen makilik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına arozözlerle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü. - BALIKESİR

Balıkesir, İtfaiye, Erdek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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