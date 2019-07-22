Son Dakika Haberleri: Makilik alanda yangın (2)
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Makilik alanda yangın (2)

49 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın olan ve ilk belirlemelere göre 5 hektarlık alanda etkisini gösteren yangına müdahale ediliyor.
Makilik alanda yangın (2)
Esenköy, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:32 Kaynak: AA
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