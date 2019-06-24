Son Dakika Haberleri: Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE
Son Dakika Güncel Haber

Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE

31 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.
Bölgede elektrik akımına kapılarak alevler içinde yere düşen kargadan çıktığı tahmin edilen yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 3 arazöz ve Ayvacık Belediyesine ait su ikmal aracı ile müdahale edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında 6 dönümlük makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü belirlendi.
Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:54 Kaynak: AA
Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı Dün gece Beylikdüzü'nde neler yaşandı? ABD'den İstanbul seçimine ilişkin ilk açıklama TMSF, Yaşarbank'ın borcunu tahsil etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 16:25:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makilik alanda yangın - ÇANAKKALE
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]