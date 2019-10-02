Son Dakika Haberleri: Makilik alanda yangın kontrol altına alındı
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Makilik alanda yangın kontrol altına alındı

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçenin Akçakavak köyü Bağlar mevkisindeki makilik bir alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine, bölgeye Gölpazarı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Köy yakınındaki alanda devam eden yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

5 hektar alan zarar gördü

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, Gölpazarı'nın Akçakavak ile Alıç köyü Bağlariçi mevkisi arasında çıktığını söyledi.

Yakın, tarlada ot veya diken yakılmasından çıktığı tahmin edilen yangında yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "Balıkesir ve Bursa illerine bağlı yangın helikopteri, 7 arazöz, 3 su tankeri, il ve ilçe belediyelerine ait su tankerleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık üç saatte kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Makilik alanda yangın kontrol altına alındı

Gölpazarı, Bilecik, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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