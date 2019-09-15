Son Dakika Haberleri: Makilik alandaki yangın mahalleyi dumanla kapladı
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Makilik alandaki yangın mahalleyi dumanla kapladı

41 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti.

Makilik alandaki yangın mahalleyi dumanla kapladı, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından yangın söndürülürken, yoğun duman nedeniyle bölge halkı ve ekipler zar anlar yaşadı.
Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki makilik alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen ve yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda yayıldı. Yangın sonrası bölgeyi kaplayan duman çevrede oturan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yoğun duman nedeniyle bölge halkı, yangın söndürme ekipleri ve güvenlik güçleri nefes almakta güçlük çekti.
Öte yandan ilçeye bağlı Akbaş Mahallesi Gücükler mevkii yakınlarında da orman yangını çıktı. Buradaki yangın da ekiplerin hızlı çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Bölge halkı yangının büyüme ihtimaline karşı nöbete başladı.


Yazır, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:05 Kaynak: DHA
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