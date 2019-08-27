Son Dakika Haberleri: Makilik alanı ateşe veren şahsı Doğa Koruma ekipleri yakaladı
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Makilik alanı ateşe veren şahsı Doğa Koruma ekipleri yakaladı

57 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim'de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.

Makilik alanı ateşe veren şahsı Doğa Koruma ekipleri yakaladı, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Didim'de yapılan av kontrolü sırasında yaban hayvanlarının üreme alanını ateşe veren yabancı uyruklu bir şahsı yakalayıp Jandarma ekiplerine teslim etti.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Didim Kırıkiçi mevkiinde yapılan Koruma ve Kontrol görevimiz sırasında Yaban Hayvanlarının Üreme ve Yaşama alanı olan makilik alanı ateşe veren yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. 4915 sayılı kanunun 4.maddesinde geçen "Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine, barınmasına, üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama ortamları zehirlenemez, sulak alanlar kirletilemez, kurutulamaz ve bunların doğal yapıları değiştirilemez" maddesine muhalefet eden şahıs hakkında gerekli işlem yapıldıktan sonra Jandarma ekiplerine teslim edilmiştir" denildi. - AYDIN

Didim, Yaban, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:36 Kaynak: İHA
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