Makilik yangını
47 dakika önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alandaki yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:15 Kaynak: AA
Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik alandaki yangın söndürüldü.
Palata Çeşmesi mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Erdek Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 7 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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