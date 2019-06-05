Son Dakika Haberleri: Makilik yangını kontrol altında - ANTALYA
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Makilik yangını kontrol altında - ANTALYA

1 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Makilik yangını kontrol altında - ANTALYA, System.String[]
Antalya'nın Finike ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yuvallar Mahallesi'ndeki makilik alanda dün başlayan yangına Finike ve Kumluca orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler karadan, iki yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti.
Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının söndürülmesi için gece boyunca ekipler çalışmaları sürdürdü.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:33 Kaynak: AA
Kumluca, Finike, Antalya, Güncel
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