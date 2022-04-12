Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

12.04.2022 19:03

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Datça ilçesi Koru mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle polis lojmanları karşısında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi. Rüzgarın da etkisiyle yangını daha fazla büyümeden kontrol altına ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mehmet Ölmez/İHA)

Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika haberleri: Ermenistan'da domuzları kaçırmak için yakılan ateşten çıkan orman yangını söndürüldü Son dakika gündem: Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Balıkesir'de seyir halindeki halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Diyarbekirspor'dan eşi benzeri görülmemiş açıklama!
19:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:42 75 yaşındaki yolcuya saldıran İETT şoförü tutuklandı
18:27 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Karadeniz'de sürüklenen mayınları ANKA tespit etti
18:23 Derbi zaferi sonrası Fenerbahçeli futbolcudan Luiz Gustavo'ya olay hareket
18:01 New York'ta metroda düzenlenen saldırıda, saldırgan her şeyi detayına kadar planlamış
17:53 Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlık kaldıran kadın, milyonlarca izlenme aldı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 19:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Makilik yangını ormana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement