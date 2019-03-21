Makina Alma, Kirala

Sanayicilerin yüksek yatırım maliyetleri sorununa "Operasyonel Kiralama" hizmeti ile çözüm sunan Emektar Makina; yurt dışına bağımlılığı azaltıyor, makina ve tezgah yatırımlarında "kiralama" seçeneğiyle sektöre nefes aldırıyor. Makina imalatından metal işlemeye, otomotiv yan sanayiden sac işleme sektörüne kadar geniş bir kitleye hitap edebilen firma, ürün çeşitliliği farkıyla bugüne kadar onlarca firmaya yatırım aşamasında avantaj sağladı.

ŞİMDİ CNC'DE YATIRIM ZAMANI

Makina almak, yatırım yapmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen veya yeterli finansal değere sahip olmayan firmalara yardımcı olmak için sundukları çözümle maliyetleri azaltan Emektar Makina firmaların satın alma süreçlerine kolaylık sunuyor. "Amacımız kendi işimizi yaparken nitelikli ve kaliteli hizmeti sunmak ve işimizle ilgili farklılık yaratmaktı..." diyen Emektar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer, söz konusu hizmetteki kolaylığı şu cümlelerle aktardı: "Emektar Makina'nın KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı gibi devletle ilgili yatırım fırsatları hususunda da bilgilendirme, proje yazma gibi hizmetleri mevcuttur. Bu tür hizmetleri tamamen bedelsiz, sadece firmalarımızın bilgilenmesi için yapıyoruz. Birlikte çalıştığımız birçok finans şirketi mevcut. Leasing ve kredi gibi durumlarda müşterimize özel, ürüne özel bazı kampanyalarımız ve kolaylıklarımız olabiliyor. Bununla birlikte bankalar ile çalışmak istemeyen, kendi finansal kredisini o an için bir makina yatırımda kullanmak istemeyen müşterilerimize de "Operasyonel Kiralama" hizmeti sunuyoruz."

KEFİLSİZ, PEŞİNATSIZ MAKİNA SAHİBİ OLUNABİLİYOR

"Kefil ve peşinat olmadan ipoteksiz, dosya masrafsız 15 aydan 60 aya kadar taksitlerle üreticinin makina sahibi olmasını sağlıyoruz. Böylece işletmeler kur riskinden kurtulmakla birlikte aylık kira faturalarını vergiden mahsup edebiliyorlar." diyen Emektar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer, kiralama seçeneği ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: "Operasyonel Kiralama bilanço dışı kaldığı için kredibiliteniz etkilenmeden yatırımlarını yapabiliyorlar. Böylece anlaşma süresi boyunca uygun taksit ödemeleriyle direkt satınalma maliyetini harcama yükünden işletmeler kurtulmuş oluyor ve yatırım yaptığınız makinanız aslında kendi kendini ödeyerek sizi bir makina sahibi yapıyor. Bu zamana kadar birçok müşterimize de bu hizmetimizle makina sahibi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kendi işletmemizde kullanmayı düşünmeyeceğimiz bir makinayı, biz müşterimize önermiyoruz. Verdiğimiz tüm hizmetlerin arkasında sapasağlam duran bir firmayız. Müşterilerimiz Emektar Makina ile çalıştığında ilk olarak 'Tecrübemizin' avantajlarını görüyorlar. Her konuda işini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yapımız mevcut. İkinci olarak 'Güven'… var."

İSTER 15, İSTER 60 AYDA ÖDE

Takım tezgahlarıyla metal işleme, makina imalatı ve otomotiv yan sanayi sektörlerinin yelpazesine hitap eden Emektar Makina, talep edenlere fabrikaları için en uygun ve en doğru makinanın seçimini yaparak hizmet veriyor. Operasyonel Kiralama kapsamında 15 ay ile 60 ay süresince ödeme imkanı sunan Emektar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer hem universal hem de CNC tezgahlar için çözüm sunduklarına vurgu yaptı. Diğer firmalarda olmayan ürünlerin gamlarında mevcut olduğunu söyledi: "Kaba işlemler için universal tezgahları müşterilerimize sunmadan önce yurt dışından birçok ekstra ilave ile daha kullanışlı ve standartları yükseltilmiş tezgahları getiriyoruz. CNC tezgahlar da ise güçlü gövde yapısı ve yüksek hassasiyete sahip kendini referanslarıyla ispatlamış tezgahların satışını yapıyoruz. Hem universal hem de CNC tezgahlarımızda tüm satış sonrası hizmeti de yine Emektar Makina olarak biz veriyoruz. Ayrıca sac işleme sektöründe de gücünü ve kalitesini ispatlamış Baykal firmasının Marmara Bölge Bayisi olarak lazer ve plazma tezgahlarıyla beraber abkant, giyotin makas, punç gibi özellikle otomotiv yan sanayisinde çok kullanılan makinaların satış ve satış sonrası hizmetini veriyoruz. Firmamızın politikasında Türkiye'deki en iyi firmaların tamamıyla çözüm ortağı olmak vardır. Sadece makina satmakla kalmayıp üretim çözümleri, imalat teknolojileri gibi konularda da danışmanlık yapmaktayız. Şirketimiz müşterimiz olan firmalara finansman bilgi desteğinden üretimden ihracata kadar tüm alanlarda destek olmaktadır. Bizi diğer firmalardan ayırt eden en önemli özellik de budur."

EN GENİŞ ÜRÜN GAMI

Emektar Makina dört ana gurupta faaliyet gösteriyor: "Universal tezgahlar, CNC takım tezgahları, sac işleme makinaları ve kaynak telleri. Bu ürünlerden universal tezgahlarda yıllardır Jetco markasının yetkili bayiliğini yapan firma bunun yanında Boshi marka universal tezgahları da mevcut. Talep ve termin sürelerine göre müşterilerimize böylece en hızlı ve kaliteli hizmeti sağlıyoruz." diyen Emektar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Serap Demirer ürünleri hakkında ise şu açıklamada bulundu: "Tornada Tos ve Bulgar ZMM markaları da yine satışını yaptığımız ürün gamı içinde yer alıyor. CNC takım tezgahlarında ise tamamen kendi ithalatını yaptığımız markalarımız mevcut. Bunlar CNC işleme merkezi ve tornada Taiwan'ın en eski markalarından YDPM YIDA YANG, yine CNC işleme merkezinde EXTRON markamız mevcut. Bununla birlikte otomat tezgahı, düz banko CNC torna, köprülü tip işleme merkezi gibi makinalarımızda da yine Taiwan menşeili alanında uzman markalarımız var. Sac işlemede öncelikle kendi markamız olan VAAV markası ile silindir bükme, boru bükme, profil bükme, kolon bom çevirici, kaynak pozisyoneri, kılavuz çekme ve atölye tipi pres makinaları konusunda hizmet veriyoruz. Kaynak telinde ise bir Kore markası olan HYUNDAI kaynak tellerinin genel satıcısı ve dağıtıcısıyız. Bu konuda da ciddi bir referans listesi oluşturmuş bulunuyoruz. Gazaltı, argon (Tig) kaynak tellerinin yanında özlü tel de yine satışını yaptığımız ürün gruplarını oluşturuyor. Otomotiv sektöründe ise özellikle yüksek hassasiyete ihtiyaç duyulan ve seri üretime uygun hızlı makinalar ile hizmet vermekteyiz."