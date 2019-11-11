Son Dakika Haberleri: Makina kiralama şirketlere 12.5 milyon dolar tasarruf sağladı
Son Dakika Ekonomi Makina kiralama şirketlere 12.5 milyon dolar tasarruf sağladı

Makina kiralama şirketlere 12.5 milyon dolar tasarruf sağladı

6 saat önce

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, şirketlerin makina kirala ile toplam 12.5 milyon dolar tasarruf sağlmadığına dikkat çekerek, makine kiralamanın teşvik kapsamına alınması durumunda yatırımların daha da artacağını vurguladı.

Makina kiralama şirketlere 12.5 milyon dolar tasarruf sağladı, System.String[]
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, şirketlerin makina kirala ile toplam 12.5 milyon dolar tasarruf sağlmadığına dikkat çekerek, makine kiralamanın teşvik kapsamına alınması durumunda yatırımların daha da artacağını vurguladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde Kiralama Komitesi kuruluduğuna işaret eden Aydoğdu, firma olarak araç kiralama modeline benzer bir şekilde operasyonel makine kiralama modeli geliştirdiklerini ve şirketleri yüksek yatırım maliyetlerinden kurtaran sistemde makine arıza ve bakımını da ücretsiz üstlendiklerini söyledi.

Bu yeni sistem ile kira bedellerinin vergiden düşürülebildiğini söyleyen Aydoğdu, üç yıldır uyguladıkları sistem ile 10 milyon dolarlık portföy oluşturduklarını kaydetti. Şirketlerin bu model ile 10.5 milyon dolar yatırımdan tasarruf sağladıklarını, yanı sıra 2 milyon dolar da vergi tasarrufu elde ettiklerini belirtti.

Makina yatırımlarında belirli teşvikler bulunduğunu, bu teşviklerden en yaygının ise "Yatırım Teşvik Belgesi" olduğunu aktaran Aydoğdu, bazı markaların yatırımlardan yararlanabildiğini ancak makineye aktaracak sermayesinin olmadığını söyledi.

Makina kiralamanın da teşvik kapsamına girmesiyle bu problemin çözüleceğine inandıklarını belirten Aydoğdu, "Ancak şu anda yasal mevzuat buna müsaade etmiyor. Yatırım teşviki olan firmalar, sermaye sorununu aşıp daha çok yatırım yapmak istediklerinde teşviklerini kullanamıyorlar. Edinilmiş haklarını kaybediyorlar. ya peşin ödemek zorunda kalıyor ya da leasing alternatifini kullanmak zorunda kalıyorlar. Halbuki 'makine kiralama' işlemlerinde de bu istisna uygulanabilse yatırımların artacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin özellikle ihracattaki rekabetçi gücünü arttıracak katma değeri yüksek ürünlerin imalatı için firmalara bu modeli önerdiklerini kaydeden Aydoğdu, "Özellikle ihracata yönelik üretim yapan işletmeler hem giderlerini düşürmek hem de teknolojilerini daha sık yenileyebilmek adına makine kiralamaya yöneliyor. Bu yöntem şirketlere büyük avantajlar sağlıyor. İhracat odaklı işletmeler, rekabet edebilmek amacıyla teknolojilerini daha sık aralıklarla yenilemek durumunda oldukları için bu konularda kendilerine destek sağlıyoruz. Kiralama yöntemi ile işletmeler ihtiyacı olan yatırımı çok daha uygun imkanlarla gerçekleştirerek, herhangi bir nakit çıkışı olmadan teknolojisini yenileyebiliyor" diye konuştu.


- İstanbul
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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