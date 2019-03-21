Makina Mühendisleri Odasından Hava Kirliliği Açıklaması

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, hava kirliliğin önüne geçilmesi için doğal gaz faturalarının bir kısmına destek olunmasını istedi.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, hava kirliliğin önüne geçilmesi için doğal gaz faturalarının bir kısmına destek olunmasını istedi.



Ovayolu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden birinin vatandaşın ısınmada kullandığı kömür ve odunun yanması sonucu atmosfere atılan ve insan sağlığına ciddi zarar veren is, kurum ve kül olduğunu belirtti.



Doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışla birlikte vatandaşın kömür ve oduna yöneldiğini ifade eden Ovayolu, "Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kömür dağıtmak yerine, doğal gaz geçiş sürecinde vatandaşa destek olunsun, doğal gaz sobası dağıtılsın, doğal gaz abonelik ücretlerinde indirim uygulansın, hatta doğal gaz faturalarının bir kısmına destek olunsun ve zehir solumaya bir son verilsin." ifadelerini kullandı.



Hava kirliliğiyle mücadelenin, onu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını belirten Ovayolu, şunları kaydetti:



"Hatalı kentleşme politikaları, temiz hava sağlayacak hava koridorlarına çok katlı binaların yapılması, kent merkezlerindeki yeşil alan miktarlarının azalması, toplu taşımanın yetersizliği, ısınma amaçlı kömür kullanımı, denetim yetersizliği gibi etkenler, ülke genelinde kentlerde hava kirliliğine neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Geç kalmadan ilgililerden hava kirliliğine çözüm üretecek politikalar ve somut çözüm önerilerini bekliyoruz. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için bu kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve çevreyi koruyup çoğaltmak gereklidir. Bu duyarsızlık ve doğa tahripleri devam ederse, kuşkusuz kaybedilen geleceğimizi geri getirmemiz mümkün olmayacaktır."

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