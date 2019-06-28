Makina mühendisliği öğrencilerinden sanayi projeleri
9 dakika önce
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje Yarışması sonuçlandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:28
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