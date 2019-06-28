Son Dakika Haberleri: Makina mühendisliği öğrencilerinden sanayi projeleri
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Makina mühendisliği öğrencilerinden sanayi projeleri

9 dakika önce

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje Yarışması sonuçlandı.

Makina mühendisliği öğrencilerinden sanayi projeleri, System.String[]
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Proje Yarışması sonuçlandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:28 
Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Ekonomi
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