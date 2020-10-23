Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü, muhtelif araç parçaları ve hurda malzemeyi satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası hurda malzemeler, kapalı zarfla teklif alınarak satışa sunulacak.

Söz konusu malzemeler arasında trafo ve ekipmanları, pvc-plastik, elektrik/elektronik, kağıt, izolatör, beton direk, konteyner (prefabrik), ahşap, büro malzemeleri, yatak ve tekstil, kesici ayırıcı, betonlu inşaat demiri, tüp, varil, jeneratör, demir çelik talaşı, alüminyum, araç parçaları, sondaj borusu gibi çok sayıda parça yer alıyor.

Hurdalara yönelik ihaleler, 3-5-10-12-17-19-24 ve 26 Kasım'da Ankara'daki kurum merkezinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü ile Kırıkkale, İzmir/ Aliağa ve İzmit/Seymen MKE hurda müdürlüklerinden temin edilebilecek.