Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı

6 saat önce

Sanayi sicil belgesi sahibi KDV mükelleflerine özel, imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina alımlarında uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2022 tarihine uzatıldı.

Makinada KDV istisnasının süresi 2022 sonuna uzatıldı, System.String[]

Sanayi sicil belgesi sahibi KDV mükelleflerine özel, imalat  sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina alımlarında uygulanan KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2022  tarihine uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, "Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre;

"7201 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39'uncu maddesinde yer alan 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının  süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı."


Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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