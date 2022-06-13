Olayla ilgili Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamada, "Marmara Adası Çınarlı açıklarında makine arızası yaparak sürüklenen ve içerisinde 1 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Marmara Adası'na emniyetle yanaştırıldı" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Marmara Adası, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Makine arızası ile denizde sürüklenen tekne Marmara Adası Limanı'na yanaştırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.