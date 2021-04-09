Makine arızası nedeniyle Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne marinaya çekildi - Son Dakika

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişinin bulunduğu teknenin emniyetli şekilde marinaya çekildiğini bildirdi.
KEGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ambarlı açıklarında makine arızası nedeniyle bir teknenin sürüklendiği belirtildi.
Paylaşımda, "İçinde 4 kişi bulunan tekne, yedeklenerek emniyetli bir şekilde West Marina'ya çekildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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