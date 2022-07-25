Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ile Kos Adası arasında sefer yapan 'Sea Star Makro' isimli feribotun makine arızası olduğu ihbarını aldı. Ekipler, kısa sürede bölgeye hareket etti. 35 metre boyundaki feribot, KIYEM-6 botuna yedeklenerek içerisindeki 218 yolcusuyla birlikte güvenli bir şekilde Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı.

Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı - Son Dakika

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