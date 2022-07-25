Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı

25.07.2022 23:26
Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan ve içerisinde 218 yolcu bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan ve içerisinde 218 yolcu bulunan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 18.00 sıralarında Bodrum ile Kos Adası arasında sefer yapan 'Sea Star Makro' isimli feribotun makine arızası olduğu ihbarını aldı. Ekipler, kısa sürede bölgeye hareket etti. 35 metre boyundaki feribot, KIYEM-6 botuna yedeklenerek içerisindeki 218 yolcusuyla birlikte güvenli bir şekilde Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı.


YORUMLAR
500
218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı 218 yolcu bulunan feribottaki yolcular kurtarıldı Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı Bodrum'da sürüklenen yat ekiplerce kurtarıldı
Kaynak: DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:33 Uzmanlardan Hepatit B virüsüne karşı uyardı geldi: Dakikada 2 kişiyi öldürebilir, herkes tarama testi yaptırsın
19:26 Yabancı uyruklu şahıs, evinde karısıyla yakaladığı 18 yaşındaki kişiyi bıçaklayarak öldürdü
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 23:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: Makine arızası yapan feribot ve yolcular kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement