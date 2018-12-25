Makine Desteğinde Yerli-İthal Ayrımı Yapılmamalı

Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, hükümetin makine alımlarında üreticiye vermeyi planladığı desteğin yerinde olduğunu ancak bunun yerli ve ithal olarak ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Hakan Aydoğdu, özellikle ihracatçıların üretimde kullandıkları çoğu makinenin ithal olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Bu konuda dikkat edilmesi gereken ve ihracatçımızın elini kolunu bağlayan ve ülke olarak tamamen dışa bağımlı olduğumuz bazı makine türleri bulunmakta. Konuya takım tezgahları özelinde baktığımızda CNC Dik Tornalar, CNC Taşlama Tezgahları, CNC Borverkler, CNC Yatay İşleme Merkezleri, Dişli Üretim Tezgahlarının Türkiye'de üretimi yok. İhracatçı ve imalatçılar için hem maliyetleri yüksek olan hem de yüksek teknolojili üretim için kritik olan bu tip makinaların da yerli makinalar gibi değerlendirilerek desteklenmesi şarttır. Bu ürünleri ithal diye sadece yüzde 10 oranında desteklemenin üretime ve ihracatçıya negatif etkisi olmaktadır. Yapılacak olan yasal düzenlemeler sırasında bu durumun göz önüne alınması tüm üreticiler adına temennimizdir."

ÜRETİM ODAĞIMIZDA OLMALI

Türkiye'nin daha güçlü ve temelleri sağlam bir ekonomi inşa etmesi için üretim sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirten Aydoğdu " Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm üretim gücünün ve ekonomik değerlerinin sorgulanacağı önümüzdeki yıllarda, uluslararası arenadaki otomotiv, savunma ve havacılık gibi ana sektörlerdeki gelişmelere bağlı olarak üretim kapasitesini artırmış ve ihracatta hedeflerini gerçekleştirmiş bir Türkiye görmek için üretim odağımızda olmak zorundadır" dedi.

İHRACATÇILAR KRİTİK ÖNEME SAHİP

Bu konuda ihracatçıların kritik önem taşıdığına vurgu yapan Aydoğdu "Üretim odaklı bir ülke olmamız için de ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren firmaları istinasız bir şekilde desteklemek zorundayız. Bu yolda, yerli üretimi desteklemek adına T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız birçok destek programı yürütmektedir. Bunlardan biri de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede'nin açıklamış olduğu ihracatçı ve imalatçılarımızın yerli makine alımında yüzde 25, yabancı makine alımında ise yüzde 10'luk bir destek sağlanmasıdır" diye konuştu.

YERLİYE %25, İTHALE %10 DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İTO'dan yaptığı açıklamada takım tezgâhları üretimini yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirterek "Yerli üretimi desteklemek önceliğimiz. Yerli makine alımlarında yüzde 25 fiyat avantajı uygulamayı planlıyoruz. Yabancı makinede yüzde 10, yerli makinede yüzde 25 sistemini sunduk. Arada yüzde 15'lik bir alan oluşturuldu. Bu teklif şu anda Cumhurbaşkanımızın önünde. İnşallah yılbaşına kadar bunu oturtmuş olacağız" demişti.