Makine ekipman alımlarında TSE ve CE belgesi aranmayacak
54 dakika önce
Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.
Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında gerçekleştirilecek makine ekipman alımlarında, ilgili kurumların onayı halinde TSE ve CE belgesi aranmayacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:08
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