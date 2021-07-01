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Makine-Ekipman Satın Alınacaktır 01 Temmuz 2021 - Son Dakika

Makine-Ekipman Satın Alınacaktır 01 Temmuz 2021

01.07.2021 13:06
Makine-Ekipman Satın Alınacaktır 01 Temmuz 2021, System.String[]

Makine-Ekipman Satın Alınacaktır 01 Temmuz 2021 MAKİNE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIRET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIAdana Et Kombinası Müdürlüğü Makine Ekipman Temini, Montajı ve Devreye Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre...

Makine-Ekipman Satın Alınacaktır 01 Temmuz 2021 MAKİNE EKİPMAN SATIN ALINACAKTIR

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Adana Et Kombinası Müdürlüğü Makine Ekipman Temini, Montajı ve Devreye Alınması İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2021/357617

1-İdarenin

a) Adı

:

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/B 06530 Yüzüncüyıl ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122843670 - 3122863702

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap. kik. gov. tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Adana Et Kombinası Müdürlüğü Makine Ekipman Temini, Montajı ve Devreye Alınması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bir adet Donuk Et Kuşbaşı Doğrama Makinesi Alım ve Montajı İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Adana Et Kombinası Müdürlüğü Yenidoğan Mah., Girne Bulvarı No: 239/A 01330 Yüreğir/ADANA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Makine, işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içinde çalışır vaziyette, kullanıcı ve teknik eğitimler de tamamlanmış olarak teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmza tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

28. 07. 2021 - 11: 00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4. 1. 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4. 1. 3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4. 1. 5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4. 1. 6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4. 3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4. 3. 1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4. 3. 2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c)Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4. 3. 3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Alım Konusu makineye ait katalog teklif ile beraber verilecektir.

4. 4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4. 4. 1. Kırmızı veya Beyaz Et Entegre Sanayi Tesisi Makine Ekipmanının Montaj ile Birlikte Alımı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Et ve Süt Kurumu, Türkiye, Noter, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Makine-Ekipman Satın Alınacaktır 01 Temmuz 2021 - Son Dakika


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