Son Dakika Haberleri: Makine Halısı Üreticileri Gaziantep'te Buluşacak

Makine Halısı Üreticileri Gaziantep'te Buluşacak

1 saat önce

Gaziantep'te 27 Nisan'da DOMOTEX Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı açılacak.

Makine Halısı Üreticileri Gaziantep'te Buluşacak, System.String[]
Gaziantep'te 27 Nisan'da DOMOTEX Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı açılacak.

Hannover Fairs Turkey'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Ticaret Odası, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası iş birliğiyle düzenlenen fuar, 27-30 Nisan tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası markaları sektörün başkenti Gaziantep'te 6'ıncı kez bir araya getirecek fuarda, ABD, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, Polonya, Özbekistan, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün'den 201 firma en yeni ürünlerini sergileyecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere pek çok uluslararası firmanın yer alacağı fuarın, bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kühnel, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin toplam halı ihracatı 2,3 milyar dolara ulaştı. İhracatın 1,5 milyar dolara yakınını Gaziantepli ihracatçılar gerçekleştirdi. Hep birlikte yürüteceğimiz etkin çalışmalarla, Türkiye'nin halısının marka değerini ve ihracat rakamlarını daha da yukarı taşıyabiliriz. Sektörün Avrasya bölgesindeki lider ticaret fuarı DOMOTEX Turkey, Türkiye halı ihracatçılarını hedef pazarlarla bir araya getiren önemli bir vitrin olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kühnel, fuarda Türk kültürünün bir parçası olan el-dokuma halıları, kilim, paspas, iplik, tekstil yer döşemeleri, elastik yer döşemeleri, laminat ile halı makine ve teknolojilerinin sergileneceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Türkiye, Gaziantep, Ekonomi
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