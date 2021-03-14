Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti - Son Dakika

Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti

14.03.2021 12:59
Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti, System.String[]

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), yılın ilk 2 ayında yapılan toplam makine ihracatının 3 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), yılın ilk 2 ayında yapılan toplam makine ihracatının 3 milyar dolar olduğunu duyurdu.

MAİB'den yapılan açıklamaya göre, ihracatının yarıdan fazlasını AB'ye gerçekleştiren Türk makine sektörü, koronavirüs kısıtlamalarının ilk çeyrekte de devam ettiği birçok ülkede ihracatını artırdı.

İhracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artan sektör, ilk 2 ay sonunda 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ikinci çeyrekte büyük artışlar yaşanacağını belirterek, "2020'nin ilk 2 ayında imza attığımız yüzde 5 ihracat artışının üzerine bu yıl ilave 7,4 puan daha koymayı başardık. Salgındaki ilk dalga sebebiyle geçen yıl yüzde 28 düşüş yaşadığımız ikinci çeyrek, bu yıl ihracatta sıçrama ayları olacak. Aşı çalışmalarının devam ettiği Avrupa'da açılmaların başlaması ve geçen yılın baz etkisiyle birlikte nisan ve mayıs aylarında yüzde 100'e varan artışlar yaşanacak." ifadelerini kullandı.

"AB'li üreticilerin 2021'de de gözü kulağı Türkiye'nin makinecilerinde olacak"

AB'li üreticilerin son birkaç ayda önemli bir sipariş yoğunluğu oluşturduğunu aktaran Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

" Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi AB'nin önde gelen ülkelerine makine ihracatımız son çeyrekte sıra dışı bir yükselişe geçti. Bu ülkelerde ihracat artışımız sadece aralık ayında yüzde 20 ila yüzde 50 arasında gerçekleşti. AB'li üreticilerin 2021'de de gözü kulağı Türkiye'nin makinecilerinde olacaktır. Yılın ilk ayında AB'nin en büyük üreticilerinde yüzde 20'lere ulaşan ihracat artışımız, oluşturduğumuz memnuniyetin ve bize olan ilginin sürdüğünün bir göstergesidir.

Dünyanın durma noktasına geldiği geçen sene Türkiye'de 577 milyar TL makine teçhizat yatırımı yapıldı ve bunun yüzde 36'ya denk gelen 210 milyar TL kadarı yılın son 3 ayında gerçekleşti. Son çeyrekte bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 38,7'lik artışın bir önemi de 2019 son çeyreğindeki yüzde 13 artışın üzerine eklenmesi ve baz etkisi içermemesiydi. Salgına rağmen makine ve teçhizat yatırımlarının son sürat devam etmesinin birkaç sebebi var. Öncelikle Türkiye, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bu süreçte dış ticaretten daha fazla pay almak istiyor. Yurt içinde üretimi artırma isteğinin yanında sürdürülebilirlik uyumu, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi zorunluluklar da üretim tesislerinin tevsi modernizasyonunu gerekli kılıyor. Yatırım teşvik belgelerinin de katkısıyla yatırımlardaki artışın bu yıl da süreceğini öngörüyoruz. Fakat bu yatırımlar için makine ithalatına harcanan para, mineral yakıt ve yağ ithalatı için harcanan paraya yaklaştı. Ekonomimize büyük külfet getiren bu duruma karşı, kalite ve performansın sigortası olan teknik mevzuat ve gümrük muayeneleri ile piyasa denetim ve gözetim mekanizmalarının tavizsiz ve en yaygın biçimde uygulanması gerekiyor."

"Yerli makineyi önceleyen tedbirler, özellikle teşvik sisteminde acil hale gelmiştir"

Kutlu Karavelioğlu, geçen yıl ithal edilen 28,4 milyar dolarlık makinenin 14,8 milyar dolarlık kısmının yatırım teşvikleriyle geldiğini belirterek, son çeyrekte yüzde 27,3 artan ithalat tutarının 6,1 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Karavelioğlu, "Makine dış ticaret açığımızın yeniden 10 milyar doların üzerine çıktığı bir yıldan sonra ithalattaki artış trendinin bu yıl da devam ettiğini ve ocak ayında yüzde 12,6 artış daha yaşandığını görüyoruz. İthalatımız ihracatımızdan fazla artmayı sürdürürse sektör telafi edilemez hasarlar alacaktır. Yerli makineyi önceleyen tedbirler, özellikle teşvik sisteminde acil hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Makinenin, raftan teslim edilmeyen ve büyük oranda sipariş üzerine üretimi yapılan bir ürün olduğu için imalatçıların son durumunu güncel anketlerle de ölçmeye çalıştıklarını aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Görüştüğümüz firmaların yüzde 40'ı salgına rağmen 2020 cirolarının yarıdan fazlasının ihracat kaynaklı olduğunu, firmaların yüzde 70'i ise geçen yılı ciro artışı ile kapattıklarını ifade ettiler. Makine imalatçılarımız, salgın sürecinde Avrupalı KOBİ'lerin tamamlayamadığı işlerin üstesinden kolayca geldi. Konfor hissine kapılmak için henüz erken olmakla birlikte şu anda her dört firmadan üçünün elinde ikinci çeyreği de geçirecek iş var görünüyor. Siparişleri normal düzeyine dönen firmaların oranı yüzde 50'yi buldu, bunların kapasite kullanım oranları yüzde 80'e yaklaşıyor. Sektör, 2021'e moralli başladı. Kurdaki hareketlilik, likidite problemi ve seyahat engelleri gibi konular kontrol altına alındığında çok daha rekabetçi hale geleceğiz."

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru Şansal Büyüka'dan Falcao ve Taylan'a büyük övgü: Golün ve golcünün imparatoru         
13:20
İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı İstanbul'daki bu mahalle 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan'ı geride bıraktı         
13:10
Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor Eyüpsultan'da heyecanlandıran keşif! Kazdıkça tarihi dergâh ortaya çıkıyor         
12:30
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi         
11:15
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 13:51:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Makine ihracatı 2 ayda 3 milyar doları geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei