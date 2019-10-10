Son Dakika Haberleri: Makine ihracatı 3.çeyrekte 13 milyar doları geçti
Son Dakika Ekonomi Makine ihracatı 3.çeyrekte 13 milyar doları geçti

Makine ihracatı 3.çeyrekte 13 milyar doları geçti

23 dakika önce

Yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 5,2 artırmayı başaran makine sanayii, toplam ihracatını 13,2 milyar dolara taşıdı.

Makine ihracatı 3.çeyrekte 13 milyar doları geçti, System.String[]

Yılın ilk 9 ayında ihracatını yüzde 5,2 artırmayı başaran makine sanayii, toplam ihracatını 13,2 milyar dolara taşıdı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:26 
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