Son Dakika Haberleri: Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti
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Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti

2 saat önce

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.

Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti, System.String[]
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:50 
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