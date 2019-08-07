Makine ihracatı 7 ayda 10 milyar doları geçti
2 saat önce
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Karavelioğlu, Türkiye
'nin makine ihracatının 7 ayda 10,3 milyar doları aştığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:50
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