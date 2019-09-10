Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar doları geçti
1 saat önce
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 8 ayda 11,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 8 ayda 11,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:10
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