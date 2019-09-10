Son Dakika Haberleri: Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar doları geçti
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Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar doları geçti

1 saat önce

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 8 ayda 11,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Makine ihracatı 8 ayda 11 milyar doları geçti, System.String[]

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Türkiye'nin makine ihracatının 8 ayda 11,6 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:10 
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