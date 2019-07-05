Son Dakika Haberleri: Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı
Son Dakika Ekonomi Haber

Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı

13 dakika önce

Makine ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4.9 artarak 8.8 milyar dolara yükseldi.

Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı, System.String[]
Makine ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4.9 artarak 8.8 milyar dolara yükseldi. İhraç edilen makine miktarı da aynı dönemde yüzde 15.7 artarak 1.6 milyon tona ulaştı.
Uluslararası ticaretin kapsamını genişletecek gelişmelerle yılın ikinci yarısından daha umutlu olduklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "En büyük ihracat pazarımız Almanya'daki sanayi üretimi düşüşünden olumsuz etkileniyoruz. Farklı pazarlara yönelmeye çalıştığımız bu süreçte, G-20 Zirvesi'nde uluslararası ticaret savaşlarını bitirmeye yönelik atılan adımları ise olumlu değerlendiriyoruz. İleri teknolojiye yaptığımız yatırımlarla tüm dünyaya makine satacak güce ulaştığımızı dünya ticaretine darbe vurmuş bütün olumsuzluklara rağmen sağladığımız önemli artışlarla gösteriyoruz. İhracatımızda sağladığımız değer artışını, miktar artışında yakaladığımız yüzde 15 seviyesinin üzerine çekmek için çalışıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
İhracat, Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arjen Robben futbolu bıraktı Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: Bütün mesele F-35'in bilgilerinin S-400'e yüklenmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 10:58:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]