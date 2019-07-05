Makine ihracatı yılın ilk yarısında 8.8 milyar dolara çıktı

Makine ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 4.9 artarak 8.8 milyar dolara yükseldi. İhraç edilen makine miktarı da aynı dönemde yüzde 15.7 artarak 1.6 milyon tona ulaştı.Uluslararası ticaretin kapsamını genişletecek gelişmelerle yılın ikinci yarısından daha umutlu olduklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "En büyük ihracat pazarımız Almanya'daki sanayi üretimi düşüşünden olumsuz etkileniyoruz. Farklı pazarlara yönelmeye çalıştığımız bu süreçte, G-20 Zirvesi'nde uluslararası ticaret savaşlarını bitirmeye yönelik atılan adımları ise olumlu değerlendiriyoruz. İleri teknolojiye yaptığımız yatırımlarla tüm dünyaya makine satacak güce ulaştığımızı dünya ticaretine darbe vurmuş bütün olumsuzluklara rağmen sağladığımız önemli artışlarla gösteriyoruz. İhracatımızda sağladığımız değer artışını, miktar artışında yakaladığımız yüzde 15 seviyesinin üzerine çekmek için çalışıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

- İstanbul