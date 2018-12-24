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Makine İhracatında Hedef Pazar Paylarını Artırmak

1 saat önce

2018 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe ABD, Rusya, Japonya ve Güney Afrika pazarlarındaki ihracat payının artırılması hedefleniyor.

Makine İhracatında Hedef Pazar Paylarını Artırmak, System.String[]
2018 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektöründe ABD, Rusya, Japonya ve Güney Afrika pazarlarındaki ihracat payının artırılması hedefleniyor.

2018 yılının ilk 11 ayı itibarıyla ihracatını 15,7 milyar dolara taşıyan makine sektörü, yurt dışındaki pazar payının artırılması hedefiyle önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Avrasya bölgesinin en büyük sanayi fuarı olarak bilinen Win Eurasia ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) arasında imzalanan protokolle ABD, Rusya, Japonya ve Güney Afrika pazarlarındaki ihracat payının arttırılması hedefleniyor.

Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden birleştirme ve kaynak teknolojilerine, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistemi bir araya getiren fuar ile imalat sanayiine 360 derece bakış açısı sağlanacak. Söz konusu fuar 14 - 17 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Fuarda yer alacak olan MİB üyeleri, 2 binin üzerinde ulusal ve uluslararası markanın sahne aldığı, her yıl 75 binin üzerinde yerli ve yabancı sektör profesyonelinin ziyaret ettiği sanayi buluşmasında, Türkiye'nin üretimini ve Türkiye'nin makinacılarının geldiği noktayı Avrupa ve Asya pazarları ile paylaşacak. 2018 yılı Kasım ayı itibariyle Türk makinelerinin kilogram başına ortalama değeri, sektörün birinci pazarı olan Almanya'da 8,7 doları geçti. Türkiye 2018 yılı içinde serbest bölgeler dahil 222 ülkeye ihracat yaptı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:08 Kaynak: İHA

Ekonomi
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