Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu

Makine kimya endüstrisi kurumu artık resmen anonim şirket oldu. Buna ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre MKE'nin sermayesi Hazine'de, yönetimi ise Milli Savunma Bakanlığı'nda olacak. MKE'nin başlangıç sermayesi ise 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi.
Kanunun "Kuruluş" başlıklı 3'üncü maddesinde özetle şöyle denildi:
MKE'nin anonim şirket olarak düzenlenmesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirmişti. Muhalefet özelleştirileceği gerekçesiyle teklife karşı çıkmıştı. Bu eleştirilerin önüne geçmek amacıyla yasaya "MKE satılamaz" kaydı eklendi.
Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve sair başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemez.
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.; yurtiçi ve yurtdışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Şirket, yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. MKE,kamu ihale kanununa tabi olmayacak, gümrük vergisinden de muaf tutulacak. Kurum personelinden emekliliğini isteyenlerin işlemleri yerine getirilecek. Şirket sözleşmesini kabul etmeyen memurlara üç farklı il tercihi alınarak nakil yapılacak. Şirkette devam etmek istemeyen işçiler de MSB'ye bağlı diğer kurumlarda istihdam edilecek.
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