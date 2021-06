Makine kimyanın anonim şirketi olmasını düzenleyen teklif Meclis'e sunuldu - Son Dakika

AK Parti, Makine Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) anonim şirketi olmasını düzenleyen teklif, TBMM'ye sundu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Makine Kimya'yı özelleştirme baskısından kurtarıyoruz. Hazine'ye bağlıyoruz" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 12 maddelik yasa teklifi; 'Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklifin ayrıntılarını DHA'ya anlatan imza sahibi Ramazan Can, Makine Kimya'nın yerli ve milli savunmanın göz bebeği olduğunu söyledi. Teklifle Makina Kimya'nın daha iyi bir yere gelebileceğini belirten Can, dünya silah sanayi ile rekabet edebilecek hukuki altyapıya kavuşmak için bu teklif hazırladıklarını aktardı.

'HAZİNE'NİN MÜLKİYETİNDE OLACAK'Can, teklifin ayrıntılarını şöyle anlattı:

"Hazine'nin mülkiyetinde olacak. Makine Kimya'yı özelleştirme baskısından kurtarıyoruz. Hazine'ye bağlıyoruz. Hazine'nin mülkiyetinde, Milli Savunma Bakanlığı'nın sevk ve idaresinde Türk Ticaret Kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olacak. Yani kamunun bir anonim şirketi olacak. Bunda amaçlanan; Devletin imtiyazlarından savunma sektörü olarak elzem olduğu için bu imtiyazların devam etmesi. Diğer taraftan da kamuda olduğu için prangalarından kurtularak özel sektör mantığıyla çalışan, istediği yatırımı yapabilen, istediği istihdamı karşılanabilen, istediği mühendise istediği ücreti, istediği işçiye istediği ücreti verebilen serbest, toleransı geniş bir yetki de Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle yönetilen bir anonim şirketi olması noktasındaki önerilerimiz karşılanmıştır. Bu kanunla asıl murat edilen budur. Makine Kimya'yı o kısıtlarından kurtarıp, özel hükümleri cari bir Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin bir şirket nezdine döndürdüğümüzde, şirketin yönetim kurulunun bu elastikiyete sahip olması, bu yetkiye haiz olması lazım. Cansiparane mücadele eden, savaş zamanlarında, tehdit zamanlarında mücadele eden bu kardeşlerimizi güçlendirmek için bu mevzuata ihtiyaç duyulmaktadır."