Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür - Son Dakika
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Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür

04.04.2022 10:52

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürürKAYSERİ Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansör bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde bakım ve kontrollerin birbirinden farklı olduğunu söyleyerek, "Paraşüt sistemlerinin her...

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür

KAYSERİ Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, asansör bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde bakım ve kontrollerin birbirinden farklı olduğunu söyleyerek, "Paraşüt sistemlerinin her ay düzenli bakımının yapılması gerekiyor" dedi.

Asansörlerin bakımlarına göre etiketlendiğini söyleyen Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, "Asansörlerin yıllık periyodik bakım ve kontrolleri birbirinden farklı. Asansörlerin periyodik bakımlarının yetkili asansör firmaları tarafından her ay düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Burada asansör yönetmeliğini belirlediği bazı durumlar var. Bu yönetmelikler çerçevesinde asansörlerin aylık bakımları yapılmalı. Bunun haricinde de asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri her yıl A tipi muayene kuruluşunca yapılmalıdır. Burada çeşitli etiketlerle asansör etiketlendirilir. Örneğin kırmızı bir etiket güvensiz bir asansörü gösterir. Sarı etiket kusurlu olduğunu gösterir. Mavi etiket hafif kusurlu şekilde ve kullanılabilir anlamı taşır ve yeşil etiket de tamamen uygun bir asansör olduğunu gösterir" dedi.

Varol, her ay mutlaka güvenlik tertibatlarının kontrolünün yapılması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Asansörlerin özellikle güvenlik tertibatlarının mutlaka her ay kontrolünün yapılması gerekmektedir. Paraşüt sistemi dediğimiz asansörlerin herhangi bir sıkıntıda düşmesini engelleyecek güvenlik durumları vardır ve bunların mutlaka her ay kontrolleri yapılmalı. Ayrıca mekanik aksamdan dolayı da yağlanma, temizlenme gibi mekanik kontrollerinin de yapılması gerekmekte. Asansörlerin bakımlarının da mutlaka yetkili firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Burada da yetkisinde TSE'nin hizmet yeterlilik belgesine tabi olan yetkili servis ile bakım sözleşmesinin imzalanması gerekiyor."

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür
Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür

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Makine Mühendisleri Odası, Süleyman Varol, Kayseri, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol: Bakımsız asansör öldürür - Son Dakika


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