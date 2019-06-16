Son Dakika Haberleri: Makine Mühendisleri Odasından Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti
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Makine Mühendisleri Odasından Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Makine Mühendisleri Odasından Kazım Kurt'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Atila Tomsuk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Şube Başkanı Tomsuk, Başkan Kurt'u yerel seçimlerde göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti. Odunpazarı Belediyesi'nin yeni dönemde çığır açacak projelere imza atacağını söyleyen Tomsuk, Makine Mühendisleri Odası ve Odunpazarı Belediyesi'nin ortak projeler ve fikir alışverişlerinde bulunacağını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Atila Tomsuk ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Meslek odaları ile her zaman iş birliği içinde olduklarını ifade eden Kazım Kurt, Makine Mühendisleri Odası ile de her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Odunpazarı, Makine Mühendisleri Odası, Kazım Kurt, Yaşam
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