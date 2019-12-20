Makine Mühendislerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Makine Mühendislerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika

Makine Mühendislerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi

6 saat önce

Erzurum'da Makine Mühendislerine yönelik yangın bilincini artırmak ve bu alandaki yeni teknolojileri aktarmak için seminer düzenledi.

Makine Mühendislerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi, System.String[]

Erzurum'da Makine Mühendislerine yönelik yangın bilincini artırmak ve bu alandaki yeni teknolojileri aktarmak için seminer düzenledi.


Mekanik tesisat sektörünün köklü firması Ayvaz, ürün gamına yeni eklediği ürün ve çözümleri paylaşmak için Erzurum'da bir seminer düzenledi. Seminere özel sektörden ve kamu sektöründen 100'ün üzerinde kişi katıldı.


Sektöre kazandırdığı yeni ürün ve çözümleri anlatmak için yurt çapında seminerler düzenleyen Ayvaz'ın sıradaki durağı Erzurum oldu. Şirketin Palandökendeki bir otelde düzenlediği, buhar ve yangın ürünlerine odaklanan seminere Doğu Anadolu bölgesinin önemli kurum ve kuruluşlarından 100'ün üzerinde temsilci katılım gösterdi.


Taahhüt firmaları ve fabrikaların enerji müdürleri ve genel müdürleri seviyesinde bir katılımcı profiline sahip olan seminere; Arkoz Holding, Ağrı Çimento, Albayrak Holding ve Erzurum Şeker Fabrikası gibi bölgenin önemli kurum ve kuruluşları büyük ilgi gösterdi.


Ayvaz Doğu Anadolu Bölge Müdürü Yalçın Özçelik'in "Ayvaz Yüksek Basınç Vanaları" adlı sunumuyla başlayan seminer programı, Eğitim ve Proje Danışmanı H. Tarık Güner'in "Buhar Tesisatlarında Enerji Verimliliği ve Kullanım Alanları" başlıklı eğitimiyle devam etti. Güner'in ilgi çekici eğitiminin ardından sözü alan Ayvaz Yangın Grubu Ürün Müdürü Yusuf Koç ise "Sulu, Köpüklü ve Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri" üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.


Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut ise Ayvaz'ın tarihçesini, küresel satış ve pazarlama yapısını, yeni yatırımlarını ve hedeflerini katılımcılarla paylaşarak seminerdeki yerini aldı.


Katılımcılardan gelen soru cevaplarla daha verimli hale dönüşen seminer, eğitimlerin ardından yenen akşam yemeği ile son buldu. Şirketin yakın zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerinde benzer eğitim programıyla organizasyonlar düzenleyeceği bilgisi alındı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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