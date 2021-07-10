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Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç - Son Dakika

Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç

10.07.2021 10:58
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, makine mühendisliği fakültesi bölümü son sınıf öğrencisi, yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çekenler için tasarladığı yürüteci yurt dışından gelen benzerlerine göre daha düşük maliyetle üretti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, makine mühendisliği fakültesi bölümü son sınıf öğrencisi, yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çekenler için tasarladığı yürüteci yurt dışından gelen benzerlerine göre daha düşük maliyetle üretti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Saffet Yıldırım, son yıl ikinci dönem dersi olan makine tasarım dersinde yürüme güçlüğü çekenler ve engellilerin dışarıda rahatça dolaşmalarını sağlayacak bir proje üzerinde çalışma başlattı. Yıldırım yaptığı yürüteç ile yürüme güçlüğü çekenlerin sokaktaki hayatlarına kolaylık sağladı.

Tasarladığı yürüteç hakkında bilgi veren Saffet Yıldırım, yaşlı, engelli ve yürümekte zorluk çeken bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebilmeleri için böyle bir sistem düşündüklerini belirterek, "Özellikle 4 tekerlekli olduğu için dengesi daha sağlam, devrilme durumu söz konusu değil. Ayaklarında ve koltuk kısmında 2 adet ayarlanabilir sistem bulunuyor ve durup dinlenebilmeleri için de el freni sistemi var" dedi.

Yurt dışından gelenlere göre daha düşük maliyetli

Yıldırım, gelecekteki planlarının ise daha böyle taşınabilir ve katlanabilir bir sistem oluşturmak olduğunu ifade ederek, onun haricinde de ayaklarında süspansiyon sistemi, engebe ve çukurlar için daha teknolojik bir ürüne dönüştürmek ve daha küçük yaşta çocuklar için de minimalize bir prototip oluşturmak olduğunu ifade etti. Daha önce yurtdışında yapılmış bir ürün olduğunu ve oradan esinlendiklerini anlatan Yıldırım, "Ama yurtdışındaki fiyatları çok pahalı olduğu için biz kendi çalışmalarımızla bu seviyeye getirdik. Yurtdışında yaklaşık 5 bin TL civarında ürünün maliyeti, biz satış olarak 5'te 1'i civarında bir fiyat düşünüyoruz. Onun haricinde de Türkiye'de de yurtdışından gelen ürünler, buna benzer projeler var yapılmış, satışa hazır. Onların da 3'te 1'i fiyatından satmayı düşünüyoruz. Okulda öğrendiğimiz bilgilerle tabii ki bu aşamaya geldik. Hocalarımıza bu bilgilerini bize aktardıkları için çok teşekkür ediyorum. Okulumuzun atölyesinden ve dersliklerinden her şeyinden faydalandık ve bu seviyeye getirdik projemizi" diye konuştu.

"Bizim temel amacımız her projenin bir ürün olarak ortaya çıkması"

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kahraman da, "Biz mühendislik fakültesi olarak teorik bilgileri pratiğe çevirmeye çalışıyoruz. Genellikle toplum sağlığını ve toplumu ilgilendiren cihazlara, mekanizmalara önem veriyoruz. Bu projemiz de bunlardan bir tanesi. Önemli olan tabii bu projenin fikrinin ortaya çıkıp pratiğe dönüştürülmesi. Bizim temel amacımız da her projenin bir ürün olarak ortaya çıkması. Bütün projelerde de buna çok ehemmiyet veriyoruz. Burada temel noktamız da topluma ve toplum sağlığına faydalı olması. Sağlıkla, savunma sanayi ile ilgili olan bütün cihazların veya makinelerin yerleştirilmesi zaten milli projemiz. Dolayısıyla her yönüyle hem maddi yönden hem de teknolojik yönden bu tür projelerin desteklenmesi lazım. Zaten bu proje de büyük ihtimal girişimcilik projesi vasıtasıyla piyasaya çıkacak ve değerlendirilecek.

İmkan verildiği takdirde Anadolu üniversitelerinde çok şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla il ilçe fark etmeksizin Anadolu'daki bu değerleri fazlasıyla bizim kullanmamız gerekiyor. Tek bir fırsat verelim, çok büyük çaba sarf edelim ben bunun başarılacağına inanıyorum. Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi bunun bir örneği. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, öğrencilerimiz tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç
Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç

Mühendislik Fakültesi, Seydişehir, Engelli, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Makine mühendisliği öğrencisinden düşük maliyetli yürüteç - Son Dakika


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