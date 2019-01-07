Son Dakika Haberleri: Makine Parçası Üreten İş Yerinde Patlama: 1 Yaralı

Makine Parçası Üreten İş Yerinde Patlama: 1 Yaralı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan iş yerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı.

Makine Parçası Üreten İş Yerinde Patlama: 1 Yaralı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan iş yerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı.

Olay, Çorlu'nun Zafer Mahallesi'nde makine yedek parçası üreten iş yerinde meydana geldi. İş yerinde büyük gürültü ile patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu yaralanan işçi İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın, yedek parça üretimi yapan iş yerinde bulunan gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadının, Platonik Aşk Yaşadığı İş Arkadaşını Öldürdüğü Anlar Saniye Saniye Kaydedildi AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak

Hamallık Yapan 19 Yaşındaki Genç, Elektrik Akımına Kapıldıktan Sonra Bulunmamış Matematik Teorisini Buldu 6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:42:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Makine Parçası Üreten İş Yerinde Patlama: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]