Makine Parçası Üreten İş Yerinde Patlama: 1 Yaralı
44 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan iş yerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde makine yedek parça üretimi yapan iş yerinde gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana gelen patlamada, işçi İlhan Dağ yaralandı.
Olay, Çorlu'nun Zafer Mahallesi
'nde makine yedek parçası üreten iş yerinde meydana geldi. İş yerinde büyük gürültü ile patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Patlama sonucu yaralanan işçi İlhan Dağ, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Patlamanın, yedek parça üretimi yapan iş yerinde bulunan gazlı ocak hortumundaki yırtık nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:24 Kaynak: DHA
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