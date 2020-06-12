Makine sanayisinde ilave gümrük vergisi raporu

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (TİAD), makine sanayisine yönelik ilave gümrük vergisinin sanayi kuruluşlarının maliyetini artıracağı ve dünyadaki rekabet güçlerinin azalacağı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TİAD, imalatta ana üretim malı olarak kullanılan ve sadece havacılık, savunma, otomotiv, beyaz eşya, kalıpçılık gibi Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerine değer bazındaki katkısı 2019 yılında 21 milyar dolar olan sektörde kimi ürün gruplarına getirilen ilave gümrük vergisinin değerlendirildiği bir rapor hazırladı.

TİAD Başkanı Fatih Varlık'ın imzasını taşıyan raporda, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar ve koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik etkiler sebebiyle oluşan dış ticaret açığının azaltılması için ithalata ek vergi getirilmesi yönünde alınan kararlar anlayışla karşılanmaktadır ancak takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanlarına getirilen ilave gümrük vergisi oranları ile elde edilmesi düşünülen ek vergi gelirinin dolaylı olarak ekonomimize ve ihracatımıza zarar getireceğini belirtmek istiyoruz. Getirilen ek vergiler nedeniyle üretim yapan ve ülkemizin ihracatına ciddi katkıda bulunan sanayi kuruluşlarımızın maliyetleri artacak ve dünyadaki rekabet güçleri azalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, bu düzenleme, takım tezgahlarının satış fiyatlarına ekim ayına kadar ortalama yüzde 12,3, ekim ayı sonrası için ise ortalama yüzde 7,5'lik artış olarak yansıyacak. Kesici takım sektöründe ise bu artışın ekim ayına kadar ortalama yüzde 28,6, ekim ayından sonra ise ortalama yüzde 6,8 olması bekleniyor.

Bu durumun yol açacağı zincirleme reaksiyonu değerlendiren Varlık, "İlave gümrük vergisi nedeniyle, sanayici üretimde mutlaka ihtiyaç duyduğu takım tezgahı ve tamamlayıcı ekipmanlarını daha pahalıya alacak. Bu da ihracatçı sanayicimizin üretim maliyetlerinde en az yüzde 15'lik bir artışa neden olacak. Bu durumda ihraç edilen ürünlerin fiyatı da yüzde 15 civarında artmak zorunda kalacak. Türk ihracatçısı özellikle Avrupa ve Rusya pazarında fiyat avantajıyla müşteri bulmaktadır. Bu durumun ihracatımıza yüzde 10 civarında negatif etki edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Varlık, vergi düzenlemesinin tekrar değerlendirmeye alınmasını, sektör temsilcilerinin katılımıyla Türkiye sanayisinin ihracatta sahip olduğu rekabetçiliği ortadan kaldırmayacak bir formül oluşturulmasını önerdi.