"Makine sektörü yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatacak"

– Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, makine sektörünün Türkiye sanayiinin teknoloji odaklı dönüşümünde stratejik bir rol üstleneceğine işaret edterek, "Bu yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatacağız" dedi.

Makine İhracatçıları Birliği verilerine göke, 11 aylık makine ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 16.4 milyar dolara çıktı.

Avrupa imalat sanayiinin neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde, Türk makine sektörüne olan talebin sürmesini önemli bir başarı olarak gördüklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Avrupa'da fabrika siparişleri düşmeye devam etse de makine ihracatımız hızla devam ediyor" dedi ve ekledi:

"En fazla yatırım harcaması yapan ülkelerin sadece imalat hacimleri değil, makine alımları içinde yabancı malların payı da azalıyor. Dünyanın en büyük ithalatçısı ABD, kendi ülkende üretilmiş makine al, kendi işçinin ürettiği makineyi kullan mottosuyla hareket ediyor. Biz bu konjonktüre rağmen ihracat artışı sağlıyoruz. Türkiye son yıllara kadar, her yıl ortalama 15 milyar dolar dış ticaret açığı veriyordu. Bunu 2019 yılında 4.4 milyar dolara kadar geri çekmemiz bir başarı olsa da tüm dünya yerli makineye yönelirken, ülkemizin bu alanda dış ticaret açığı vermesini sürdürülebilir bulmuyoruz."

Makine sektörünün Türkiye sanayiinin teknoloji odaklı dönüşümünde stratejik bir rol üstleneceğini belirten Karavelioğlu, makine imalatçılarının bu görevi yerine getirebilmeleri için mevcut yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasına ilgili tüm Bakanlıkların destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"11. Kalkınma Planı'nda ekonomimiz için temel belirleyici öğeler arasında ifade edilen rekabetçi üretim ve verimlilik kavramları Bakanlıklarımızın stratejilerine yön veren ana unsur olmakta, başta Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere tüm kamu idarelerimiz bu hedefler ekseninde sektörümüzle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Dünyanın en büyük rekabet alanı olan makine sektöründe Türkiye'yi geleceğe taşıyacak sektörel birikimimizle, bu yılı 18 milyar dolar ihracatla kapatacağız. Yeni stratejilerle 2020 yılında da ekonomiye en fazla değer sağlayan sektörlerden biri olacağız."

- İstanbul