Son Dakika Haberleri: Makine sektöründe yeni rota Malezya ve Endonezya
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Makine sektöründe yeni rota Malezya ve Endonezya

21 dakika önce

Bursa makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Malezya ve Endonezya'da ikili iş görüşmelerine katıldı.

Makine sektöründe yeni rota Malezya ve Endonezya, System.String[]
Bursa makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Malezya ve Endonezya'da ikili iş görüşmelerine katıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:07 
Malezya, Bursa, Ekonomi
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