Makine sektöründe yeni rota Malezya ve Endonezya
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Bursa makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Malezya ve Endonezya'da ikili iş görüşmelerine katıldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:07
makine sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Makine Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Malezya
ve Endonezya'da ikili iş görüşmelerine katıldı.
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