Makine sektörünün ihracatı geriledi - Son Dakika

Makine sektörünün ihracatı geriledi

Makine sektörünün ihracatı, son iki ayda (nisan-mayıs) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40'tan fazla daralırken, ilk 5 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 geriledi.

Makine sektörünün ihracatı geriledi, System.String[]

Makine sektörünün ihracatı, son iki ayda (nisan-mayıs) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40'tan fazla daralırken, ilk 5 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 geriledi.

Makine İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 5 ayında toplam ihracat 6,2 milyar dolar oldu. Sektörün en büyük pazarlarından Almanya ve İtalya'ya ihracatı mayıs ayında yüzde 45 düşerken, ABD'ye ihracattaki gerileme Mayıs ayında yüzde 63'ü buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Makine üretiminin ana merkezleri olan Çin, AB ve ABD'deki makine imalatının salgın nedeniyle felce uğradığını ve Batı'nın, üretim ve tedarikte Çin'e bağımlı olmanın ağır sonuçlarıyla yüz yüze geldiğini belirterek, "Küreselleşme anlayışıyla Çin'e tanınan imtiyazlar dünyanın aleyhine oldu fakat üretimin dağılımında oluşan büyük dengesizlik bu dönemin sonunu getirdi.

Çin-ABD gerginliğinin, Trump tekrar seçilemezse dahi kalıcı hale geldiği düşünülüyor; çünkü Çin her yıl 400 yıl milyar dolar makine ihraç ediyor ve dünya makinelerinin üçte birini üreten bu ülkenin ikamesi herkes için öncelikli mesele haline geliyor. Salgın sürecinde dünya mal ticareti miktar bazında yüzde 20'ye yakın düştü, sene sonuna kadar düşüş daha da artabilir. Bu süreçte en belirleyici faktör teknoloji olacak, ticari sınırları en kolay o geçecek. Türkiye'nin ekonomik büyüme performansına da yüksek teknolojili ürün ihracatından aldığımız pay yön verecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Yıla iyi başladıklarını ancak toplam ihracatın yüzde 40'ının gerçekleştiği beş büyük pazarın birden karantina altına alınması nedeniyle frene basmak zorunda kaldıklarını ifade eden Karavelioğlu şunları kaydetti:

"Son iki yıldır cirolarımızda ihracat çok belirleyici. Ancak küresel ticaret duraklayınca kapasite kullanım oranımız yüzde 51'e kadar geriledi. Sektörümüz, ekonomik krizleri diğer sektörlere göre 3 ila 6 ay arası bir farkla geriden takip ediyor. Salgın döneminde ancak elimizdeki siparişleri tamamladık. Bu dönemde hiç sipariş alamadığımız için birçok imalatçı firmamızın üretimi 2-3 ay içinde durma noktasına gelebilir. Fakat hala fırsatlar var. ABD sanayisi için Meksika ne kadar önemliyse, Avrupa sanayisi için de Türkiye'nin aynı önemde olduğunu unutmamalıyız.

Avrupa'nın küresel rekabette güçlü olabilmek için Türkiye'nin üretim altyapısından yararlanmaya ihtiyacı var. Türkiye makine çeşitliliği ve ölçekler, fiyat ve performans, kalite anlayışı ve sürdürülebilirlik konularında optimum bir konfigürasyon oluşturuyor. Şu anda işlerini Çin'e kaptırmak istemeyen bazı Avrupa firmaları yeniden faaliyete geçmeleri zaman alacağından ellerindeki siparişleri bizimle paylaşma arayışı içindeler. Küresel üretimin coğrafi dağılımı değişiyor, doğru adımlarla yeniden hız kazanabiliriz. Korumacı politikalarla katı defans yapılırsa, yurt içi siparişlerin de katkısıyla istihdam gücümüzü kaybetmeyiz."

-Katma değeri yüksek nihai ürünlerin gözetilmesi yerinde karar

Karavelioğlu, pandemi öncesinde başlayan teknoloji savaşlarında korumacı politikalar ve yerlileşme stratejileriyle önemli bir eşiğe gelindiğini vurgulayarak, "Teknoloji üreten firmaları güçlendirmek için korumacılığın hacmi giderek genişliyor. Üretim teknolojilerini ilave gümrük vergileri ve tarife dışı engellerle korumak ticaretin yeni normali geline geliyor. Ülkemizde de ilave gümrük vergileri ile başta makineler olmak üzere katma değeri yüksek nihai ürünlerin gözetilmesi yerinde bir karar olmuştur. Bağımlı olduğumuz aramalı ve komponentlerde hassas davranıldığını gözlüyoruz. Yatırımların küresel olarak daraldığı bu dönemde Uzak Doğu'nun dampingli mallarına karşı hızlı tedbirler alınmalı; firmalarımızı haksız rekabete karşı korumak alan daha da genişletilmeli, vergi oranları bize Doğu'da uygulanan oranlara eşitlenmelidir.Biz bütün dünyaya makine üretirken kendi sanayicimizin makine ithalatında ısrarcı olması, ülkemizin kaynaklarını yabancı ülkelerin teknoloji geliştirmesine seferber ettiğimiz anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyanın içine kapandığı ve Türkiye'de de yerlileşme yönünde kararlı adımların atıldığı bu dönemde makine ithalatının hız kesmemesini kaygı verici bulduklarını belirten Karavelioğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Makine ihracatımız dramatik biçimde azalırken, makine ithalatımızın ilk çeyrekte yüzde 13,7 artması, hızla tedbir alınmasını gerektiren olağan dışı bir gelişmeydi. Teşvik mekanizmalarında hala düzeltilmeyi bekleyen noktalar var. Teşvik Belgeli yatırımların yüzde 70'e yakınının makine ithal etmek için, geri kalanının ise arazi, inşaat ve yerli makineler için olduğunu görüyoruz. Devletin kamu alımları ve yapım işlerinde yerli makinelere öncelik vererek, özel sektöre örnek olması gerekiyor."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Makine sektörünün ihracatı geriledi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte         
18:49
Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım         
18:09
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır         
18:09
Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek Cem Yılmaz ve Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş'ın kampanyasına destek         
18:06
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
17:44
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı         
17:39
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu         
17:17
Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı         
17:09
İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim İfade sonrası İlker Başbuğ'dan ilk açıklama: İdam cezası kalkmamış olsaydı bugün hayatta olmayabilirdim         
17:06
Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek Aston Villa, Galatasaray'a 15 milyon euro ödeyerek Luyindama'nın transferini bitirecek         
17:04
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek         
17:03
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak Fenerbahçe-Kayserispor maçında Alex, karton taraftar şeklinde tribünde olacak         
16:54
Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti Elektrikli ocakta yemek pişirirken akıma kapılan kadın hayatını kaybetti         
16:52
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi         
16:47
Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor         
16:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri, Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı         
16:32
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı         
16:28
Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak Süper Lig maçları ilk kez Birleşik Krallık kanalında yabancı dilde yayımlanacak         
16:25
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı         
16:23
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak         
16:23
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı         
16:20
12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı 12 yıl önce ağabeyini öldüren amcasının oğlunu bıçakladı         
16:16
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı         
16:14
Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor Potansiyel koronavirüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri başlıyor         
16:09
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı         
15:56
Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da bulunan dev kertenkele doğaya bırakıldı         
15:55
ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor ABD'deki eylemler nedeniyle koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor         
15:44
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı         
15:40
1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi 1 aydır vaka görülmeyen Bilecik'te salgın dün itibarıyla yeniden patlak verdi         
15:39
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 18:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Makine sektörünün ihracatı geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]