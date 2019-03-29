Son Dakika Haberleri: Makine Timur' Kickboks Şampiyonu

Makine Timur' Kickboks Şampiyonu

1 saat önce

ALMANYA'da düzenlenen 14. Eber Kickboks Turnuvası yarı finalinde Alman rakibini teknik nakavt ile finalde ise Polonya asıllı rakibini sayı ile yenen Timur Mete Demir, 63 kiloda şampiyonluğunu ilan etti.

Makine Timur' Kickboks Şampiyonu, System.String[]
ALMANYA'da düzenlenen 14. Eber Kickboks Turnuvası yarı finalinde Alman rakibini teknik nakavt ile finalde ise Polonya asıllı rakibini sayı ile yenen Timur Mete Demir, 63 kiloda şampiyonluğunu ilan etti. Çok hızlı hareket ettiği için arkadaşları tarafından 'Maschine - Makine' lakabı takılan Timur, şampiyonluğun sevincini ve gururunu yaşadığını söyledi. Hedefinin dünyada sayılı sporcular arasına girmek olduğunu belirten Sophie Charlotte Lisesi öğrencisi Timur, okulunda da başarılı olmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:12 

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