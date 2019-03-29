Makine Timur' Kickboks Şampiyonu
1 saat önce
ALMANYA'da düzenlenen 14. Eber Kickboks Turnuvası yarı finalinde Alman rakibini teknik nakavt ile finalde ise Polonya asıllı rakibini sayı ile yenen Timur Mete Demir, 63 kiloda şampiyonluğunu ilan etti.
ALMANYA'da düzenlenen 14. Eber Kickboks Turnuvası yarı finalinde Alman rakibini teknik nakavt ile finalde ise Polonya asıllı rakibini sayı ile yenen Timur Mete Demir, 63 kiloda şampiyonluğunu ilan etti. Çok hızlı hareket ettiği için arkadaşları tarafından 'Maschine - Makine' lakabı takılan Timur, şampiyonluğun sevincini ve gururunu yaşadığını söyledi. Hedefinin dünyada sayılı sporcular arasına girmek olduğunu belirten Sophie Charlotte Lisesi öğrencisi Timur, okulunda da başarılı olmak istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:12
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