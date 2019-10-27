Makine üreticileri, CNR Marble Tech'te ürünlerini sergiledi

Türkiye'nin ilk ve tek mermer makineleri, teknolojileri ve ekipmanları fuarı CNR Marble Tech, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelini ağırladı.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, mermer ve doğal taş üreticilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen bir platform olan CNR Marble Tech İstanbul, 23-26 Ekim'de CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık ile Doğaltaş Makina ve Teknolojileri Üreticileri Derneği'nce organize edilen, KOSGEB tarafından da desteklenen fuar, "Türkiye'nin ilk ve tek mermer makineleri, teknolojileri ve ekipmanları fuarı" olma niteliğini taşıyor.

Alım heyetleri global ticarete öncülük etti

Mermer üretim teknolojileri ve tasarımlarının birlikte değerlendirildiği fuarda, son teknoloji ile üretilen mermer makineleri ve sektöre yönelik ürün grupları sergilendi.

Hindistan, Çin, Afganistan, İtalya, İspanya, Brezilya, Tayvan, Güney Kore ve Yunanistan'dan profesyonel alım heyetlerinin katıldığı fuar, mermercilik sektörünün 2 milyar dolara ulaşan ihracatına da önemli katkı sağladı.

Türkiye'nin dünya mermercilik sektöründeki saygınlığına değer katan fuar, B2B iş görüşmeleriyle yeni iş bağlantılarına da sahne oldu.

120'yi aşkın ülkeye makine ihraç ediliyor

Sektöre öncülük eden yerli ve yabancı 50'nin üzerinde firmanın son teknolojik ürünlerini tanıttığı CNR Marble Tech İstanbul, 120'yi aşkın ülkede 14 milyon dolarlık ihracat potansiyeli bulunan makine üreticilerinin global pazardaki gücünü bir kez daha sektöre kanıtladı.

Fuar, alım heyetlerinin yanı sıra makine üreticilerinin hedef pazarları arasında yer alan İran, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Makedonya, Filistin, İsrail, Ürdün, Irak, Mısır, Libya, Suriye, Lübnan, Almanya, Bulgaristan, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan binlerce yabancı profesyonel alıcıyı da ağırladı.