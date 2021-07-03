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Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

03.07.2021 04:32
Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ) kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Kanuna göre, Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulacak. MKE AŞ'nin yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak. MKE AŞ, faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine'de olacak şekilde sürdürecek.

MKE AŞ, yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı Kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.

MKE AŞ, milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, ham madde, araç gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma, lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecek.

MKE AŞ hizmetlerinin gerektirdiği görevler, İş Kanunu'na tabi personel eliyle yürütülecek. Şirket, faaliyet alanıyla ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. Şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemeyecek.

MKE AŞ ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası MKE AŞ'ye ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmayacak. MKE AŞ'nin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek için aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan ham madde, malzeme, araç gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek. Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile altyapı ve test merkezleri Milli Savunma Bakanı onayıyla bedelsiz kullanılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Mühimmat, Gazete, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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