Makineciye pozitif ayrım
2 saat önce
Makineciye pozitif ayrım Eximbank kredilerinden yeterince yararlanamayan makinecilere Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin'den müjde geldi.
Makineciye pozitif ayrım Eximbank kredilerinden yeterince yararlanamayan makinecilere Türk Eximbank
Genel Müdürü Enis Gültekin'den müjde geldi. Gültekin makinecilerin ihracatçı hamleleri için pozitif ayrımcılık yapabileceklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07
Netflix hisseleri yüzde 12'nin üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Kendall Jenner çıplak fotoğrafıyla takipçilerinin aklını başından aldı!