Son Dakika Haberleri: Makineciye pozitif ayrım
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Makineciye pozitif ayrım

2 saat önce

Makineciye pozitif ayrım Eximbank kredilerinden yeterince yararlanamayan makinecilere Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin'den müjde geldi.

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Makineciye pozitif ayrım Eximbank kredilerinden yeterince yararlanamayan makinecilere Türk Eximbank Genel Müdürü Enis Gültekin'den müjde geldi. Gültekin makinecilerin ihracatçı hamleleri için pozitif ayrımcılık yapabileceklerini bildirdi.
Türk Eximbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:07 
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